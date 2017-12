Smog ancora sopra i limiti: scatta il blocco del traffico

MANTOVA. L'aria è ancora avvelenata, sempre più avvelenata. Dal 20 dicembre, quindi per cinque giorni consecutivi, in città e provincia è stato registrato il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10. Anche il giorno 24, così come i precedenti, il valore limite di 50 microgrammi per metro cubo è stato abbondantemente superato, in un caso addirittura raddoppiato. Nella centralino di rilevamento Arpa in via Ariosto era 84, piazzale Gramsci 102, Sant'Agnese 88. E per quanto riguarda la provincia: Borgofranco 82, Ponti sul MIncio 72, Schivenoglia 70. Il protocollo regionale prevede che dopo quattro giorni consecutivi di superamento dei limiti, le amministrazioni comunali intervengano con limitazioni al traffico. Ora siamo già a cinque giorni, quindi il Comune di Mantova, in accordo con l'Arpa ha deciso che da martedì 26 dicembre, Santo Stefano, vengano attivati i provvedimenti di primo livello relativi alle limitazioni al traffico veicolare e al riscaldamento domestico. Misure quindi che fermano anche i veicoli Euro 3 e 4 diesel (in aggiunta alle limitazioni standard, sempre in vigore fino al 31 marzo), e impongono l’abbassamento dei termostati a 19 gradi. «La situazione è critica, in teoria è prevista pioggia dalla notte di Santo Stefano, ma comunque i giorni di superamento limiti sono già più che superati, quindi dobbiamo comunque intervenire» conferma l’assessore all’ambiente Andrea Murari, che lancia un appello: «In questi giorni di festa invito tutti a utilizzare il meno possibile le macchine private, e a limitare anche l’uso di stufe e camini». Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito del Comune di Mantova-settore ambiente.