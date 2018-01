CasaPound in consiglio comunale a Mantova

MANTOVA. CasaPound sbarca in consiglio comunale a Mantova. Oggi, venerdì 19 gennaio, in una conferenza stampa a Mantova, il vice presidente nazionale del gruppo di estrema destra, Marco Clemente, ha annunciato l’adesione al movimento del consigliere comunale civico Luca de Marchi, un passato nella Lega nord da cui è stato espulso. In base, però, al regolamento del consiglio comunale che impedisce la costituzione di gruppi con meno di tre consiglieri, de Marchi entrerà nel gruppo misto. «Con la sua adesione - ha detto Clemente - salgono a 15 i nostri rappresentanti nei Comuni».

CasaPound sbarca in consiglio a Mantova con De Marchi Il consigliere civico ed ex Lega Nord Luca de Marchi ha annunciato la propria adesione al movimento di estrema destra Casa Pound ed entra così in consiglio comunale, rappresentando il nuovo simbolo. La notizia è stata data in conferenza stampa dallo stesso De Marchi insieme al vicepresidente nazionale Marco Clemente. (video Di Gangi)

De Marchi sarà anche il candidato di CasaPound nel collegio uninominale di Mantova per la Camera: «Sono qui per difendere gli italiani - ha detto - così come sto facendo da consigliere comunale visto che assisto direttamente alcune famiglie disagiate di un quartiere di Mantova». «Stiamo anche raccogliendo le firme per presentarci alle elezioni regionali della Lombardia in tutti i collegi» ha annunciato Clemente. Nel Mantovano l’estrema destra continua a prendere piede. Nel consiglio comunale di Felonica-Sermide, recentemente nato dalla fusione dei due Comuni, siede Fiamma Negrini, rappresentante dei Fasci italiani del lavoro, eletta la primavera scorsa in Comune a Felonica e sulla quale pende un ricorso al Tar.