Castel d'Ario, gusto e solidarietà con 12 quintali di “bigoli e sardéle”

CASTEL D’ARIO. Una splendida giornata di sole, anche se fredda, ha accompagnato tutta la Bigolada numero 170, inaugurata dal sindaco Daniela Castro alle 10,30. Fin da poco prima delle 9 la piazza, chiusa al traffico, si è andata riempiendo di centinaia di persone che via via sono diventate alcune migliaia. Al lavoro da mattina a sera uno stuolo di cuochi con una decina di fornelle a legna ed altrettanti paioli per preparare oltre 12 quintali di “bigoi e sardéle”.

«Siamo orgogliosi di questa manifestazione storica, culturale e gastronomica che sta assumendo valenza a livello regionale», ha commentato il sindaco. Infatti quest’anno, per la prima volta, ha ottenuto un finanziamento per il “Progetto Bigolada" con il bando regionale unico 2017 per le manifestazioni rituali e festive tradizionali.

E anche per la prima volta un gruppo di studenti dell'Istituto tecnico superiore per l’agroalimentare è giunto in paese per una lezione culturale sulle tradizioni storiche della bigolada. Oltre un centinaio di bancarelle ha invaso piazza Garibaldi e le vie laterali con prodotti di ogni genere, soprattutto salumi. C’era anche una bancarella da Amatrice, il paese terremotato che lo scorso anno ha ricevuto un contributo di 6000 euro raccolti tra i casteldariesi.