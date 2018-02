Cede il cavo, crolla un lampione. Colpita un’auto in manovra

MANTOVA. «Stavo portando a scuola la bambina, che fa la quarta elementare. Nel fare retromarcia per uscire dal parcheggio ho sentito un gran botto dietro. Pensavo di aver travolto qualcuno. Poi sono sceso, ho visto il lampione a terra e il danno alla macchina. Mia figlia si è molto spaventata, anche perché era seduta dietro: questione di qualche centimetro e il lampione sarebbe piombato sul lunotto posteriore, mandandolo in frantumi». Ad allertare la polizia locale, il 14 febbraio di buon’ora, è stato un impiegato di quarantaquattro anni che abita in via Grioli. Il lampione, appeso a un cavo di acciaio a nove metri dal suolo in acciottolato di via Conciliazione, si è staccato all’improvviso ed è piombato di sotto, all’imbocco di via Grioli. Sul marciapiede c’era una passante, che è stata solo sfiorata ed è rimasta illesa. Pochi minuti dopo la zona si è animata di bambini diretti all’asilo nido Chaplin e alla scuola materna Ferrari, il cui ingresso è a due passi, e alla scuola media Bertazzolo che si trova poco più in là.



Il fatto è accaduto alle 7.20 del mattino. Ha ceduto il cavo d’acciaio? Oppure a non reggere è stata una giuntura che assicurava il lampione? La causa del crollo improvviso del corpo illuminante è allo studio della Tea Reteluce, che ha in carico la manutenzione dell’illuminazione pubblica in città. Il lampione è volato di sotto restando appeso solo a un capo del cavo. Con i suoi almeno quattro-cinque chili è piombato sull’auto in manovra colpendola di striscio nella parte posteriore. «Tempo fa in zona è crollato un altro lampione» lamenta un residente.



«In settimana verrà reinstallato un nuovo elemento per garantire la corretta illuminazione della zona – fa sapere una nota della società di via Taliercio – Tea Reteluce ha aperto subito un’indagine al fine di verificare le cause dell’accaduto. La società sta eseguendo i controlli periodici di verifica strutturale, tenuta e ricalibrazione su tutte le tesate in gestione e ricontrollerà nuovamente i punti già verificati».



Poco dopo le 8 una squadra di Tea ha fatto un sopralluogo e rimosso il lampione caduto.