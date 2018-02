Il furgone era in realtà un negozio abusivo

CASTEL GOFFREDO. Un intero negozio in un furgone: dentro c’erano oltre trecento articoli ammassati , con etichette confuse e di dubbia provenienza. E’ questo quello che hanno trovato gli agenti della polizia locale di Castel Goffredo quando sono intervenuti in un’area residenziale sabato scorso: un negozio ambulante e nascosto, da cui si rifornivano clienti che andavano e venivano alla spicciolata.



Proprio questo andirivieni deve aver allertato qualche abitante della via che ha avvertito la polizia locale, avendo avuto la percezione che qualcosa di poco chiaro stesse avvenendo li, proprio sotto i suoi occhi: una sensazione confermata all’arrivo degli agenti, che non hanno potuto fare altro che constatare che T.T., italiana cinquantenne di origine thailandese e residente a Padova, aveva intrapreso un’attività di vendita di prodotti usando il suo furgone come punto di appoggio.



Una situazione contraria ad una sfilza di regolamenti sul commercio, che hanno portato gli agenti della polizia locali ad elevare sanzioni salatissime per una lunga serie di infrazioni amministrative. Mille euro di multa sono stati comminati perché parte della merce era esposta a terra, e altri tremila perché la donna esercitava una attività commerciale senza licenza. Inoltre tutta la merce è stata sequestrata al fine di confisca e seguente distruzione, dato che per quanto etichettati, i prodotti sono stati valutati di dubbia provenienza e soprattutto di ancor più dubbia conservazione.



Si tratta di oltre trecento articoli alimentari che vanno dai tradizionali spaghetti orientali ai dolci, passando per olio, funghi e farina: un vero emporio che oggi è nei magazzini comunali e che quanto prima sarà smaltito da una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti. Naturalmente alla venditrice saranno addebitate anche le spese di smaltimento, che si sommano ai già salatissimi verbali.



«Sono molto soddisfatto dell’operato degli agenti - commenta il comandante della polizia locale Daniele Pisciotta - e ancora di più sono contento che questa operazione sia partita da una segnalazione dei cittadini, veri occhi e orecchie sul territorio: la loro collaborazione è essenziale per il nostro lavoro, preferiamo avere una segnalazione in più, che magari si risolve in un nulla. Sono stato abbastanza sorpreso di trovare ancora venditori abusivi - conclude Pisciotta - che erano molto più frequenti anni fa: questo dimostra che non si può abbassare la guardia, soprattutto per tutelare gli acquirenti che devono potersi fidare di quello che comprano».