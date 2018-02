Lettere a giorni alterni. Le Poste ci riprovano

MANTOVA. Torna d’attualità il recapito a giorni alterni della posta in 52 dei 66 Comuni mantovani. Fallito due anni fa, il nuovo sistema riemerge dall’oblìo grazie all’ipotesi d’accordo raggiunta tra Poste italiane e sindacati Cgil, Cisl e Uil ; questa volta, però, in un quadro di investimenti previsti che consentiranno anche ai cittadini residenti nei Comuni dove i portalettere saranno in azione a singhiozzo, di ricevere tutti i giorni i prodotti a più alto valore aggiunto per l’azienda, e cioè raccomandate, pacchi dell’e-commerce, giornali (per i quali è stata prevista un’apposita linea di recapito veloce) e prodotti prioritari da consegnare entro 24 ore dalla spedizione.



Per far partire la nuova riorganizzazione, però, serve l’ok delle rsu aziendali che in tutt’Italia dovranno esprimersi entro il 28 febbraio. Se l’accordo, come è prevedibile, sarà approvato dalla base il nuovo servizio postale nei sei centri di distribuzione del recapito in cui è suddivisa la provincia mantovana (Mantova, Asola, Castiglione, Gonzaga, Marmirolo, Ostiglia e Viadana) a turno prenderà il via tra il 9 aprile e il 21 maggio.



In sostanza, il recapito della corrispondenza avverrà ancora come adesso, dal lunedì al sabato mattina, solo nei 14 Comuni con una densità superiore ai 200 abitanti per chilometro quadrato: Borgo Virgilio, Bozzolo, Castel d’Ario, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Curtatone, Gazoldo, Guidizzolo, Mantova, San Giorgio, Ponti, Porto mantovano, Solferino e Suzzara. In tutti gli altri 52, compresi grossi centri come Viadana, Asola, Ostiglia, Poggio Rusco, Sermide, San Beneretto Po, Moglia e Quistello, il recapito della corrispondenza, al contrario di oggi, avverrà a giorni alterni: il lunedì, il mercoledì e il venerdì una settimana, il martedì e il giovedì la successiva, e così via alternandosi. Attenzione, però: in questi Comuni saranno in servizio due portalettere: uno per la corrispondenza cosiddetta lenta (cartoline, lettere, bollette) che verrà consegnata a giorni alterni, e un altro addetto alla posta veloce (linea business) come i pacchi Amazon, le raccomandate e i giornali, che arriverà a casa tutti i giorni (compresi il sabato mattina e i pomeriggi degli altri giorni). Rispetto alle attuali 246 zone di recapito si scenderà a 189, di cui 120 linea base (i giorni alterni) e 69 a linea business (la corrispondenza più cara). Ciò comporterà una riduzione del personale, «ma non ci saranno licenziamenti - assicura Rita Bonizzi della Cgil -. Per Mantova sono previste 41 eccedenze, di cui un solo tempo indeterminato, da spostare agli sportelli dove la carenza di personale supera le 40 unità se consideriamo i pensionamenti degli ultimi tre anni compensati solo da 15 nuovi arrivi; l’accordo prevede che nell’arco di tre anni vi siano delle assunzioni: a livello nazionale sono state stabilite in 6mila, di cui mille entro il 2018».



In cambio della nuova riorganizzazione del servizio i sindacati hanno ottenuto investimenti sui nuovi mezzi da assegnare ai portalettere (auto, palmari e dispositivi per la sicurezza) e per migliorare i luoghi di lavoro: «Gli unici centri di distribuzione adeguati - denuncia la Bonizzi - sono quelli di Mantova e di Viadana, mentre sono troppo stretti quelli di Gonzaga, Castiglione, Asola, Suzzara e Ostiglia rimasti all’interno degli uffici postali. Abbiamo anche ottenuto che Poste italiane assuma gli otto dipendenti di Transystem, l’ex agenzia di recapito di cui si avvaleva l’azienda».