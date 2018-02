Spari contro un’auto parcheggiata

VIADANA. Una minaccia. Un avvertimento. O forse una bravata, come tutti si augurano. L’azione di un vandalo contro una bella auto, anche se non appena uscita dalla fabbrica. Tutte le quattro ruote tagliate e poi la botta finale: un colpo d’arma da fuoco contro il bagagliaio.



È giallo a Viadana su un episodio accaduto nella notte tra venerdì e sabato, quando qualcuno ha preso di mira una Bmw X3 parcheggiata in via Vigna, vicino alla sala giochi. I proprietari, una famiglia di origine calabrese da poco tempo residente a Viadana, si sarebbero accorti del fatto soltanto la mattina successiva.



Sembra che il colpo di pistola non abbia svegliato nessuno degli abitanti della strada né richiamato l’attenzione di qualche passante. Nessuno si è accorto di nulla. Per questo motivo è stato difficile, fino a questo momento, stabilire con precisione quando il vandalo si è avvicinato all’auto. Il proprietario ha raccontato ai carabinieri che l’auto era parcheggiata da qualche giorno: se però le ruote fossero state tagliate prima della notte tra venerdì e sabato, lo avrebbe notato. La sorpresa l’ha avuto sabato mattina quando è uscito di casa: la Bmw scura aveva tutte e quattro le gomme a terra. Impossibile pensare ad una casualità.



Si è avvicinato per controllare e ha visto che erano state tagliate, molto probabilmente con una grossa lama. Ma non è tutto.



Facendo il giro intorno all’auto, ha notato un foro sul portellone del bagagliaio, a sinistra, di fianco alla manopola con lo stemma della Bmw.



Dalle verifiche che sono state fatte anche con le forze dell’ordine, è risultato che il foro è stato provocato da un proiettile sparato da una pistola. I proprietari non hanno saputo fornire al momento indicazioni sul possibile movente del gesto, né hanno riferito sospetti.



Sono in corso le indagini dei carabinieri. Il dubbio pesante è sulla mancanza di testimoni: sembra impossibile che il rumore di uno sparo in piena notte non sia stato udito da nessuno.



Ancora più inverosimile se l’attacco all’auto si fosse verificato di giorno. (r.c.)