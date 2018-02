Agricoltura, via al patto generazionale

MANTOVA. Da una parte un giovane tra i diciotto e i 40 anni senza terreni di proprietà ma con in mente un progetto imprenditoriale. Dall’altra un agricoltore over 65, o pensionato, con la voglia di passare gradualmente il testimone della propria azienda.



Questi i beneficiari di una delle novità per il settore primario introdotte per il triennio 2018-2020 dall’ultima legge di bilancio: l’affiancamento in agricoltura. Uno strumento per aiutare i giovani che vogliono investire nel mondo agricolo e favorire il ricambio generazionale.



Il contratto di affiancamento, che può riguardare anche giovani organizzati in forma associata, impegna l’imprenditore senior a trasmettere al giovane le proprie competenze, mentre l’aspirante imprenditore dovrà contribuire alla gestione dell’azienda, introducendo anche innovazioni utili per la sua crescita.



La durata massima dell’affiancamento è di tre anni: in questo periodo di tempo, gli utili d’impresa dovranno essere ripartiti tra l’agricoltore e il giovane. Il contratto tra i due può prevedere, poi, che il giovane subentri nella gestione. In caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto al giovane imprenditore sarà garantito un diritto di prelazione. Questa nuova possibilità asseconda un trend positivo: secondo un’elaborazione di Coldiretti Lombardia e della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, a fine 2017, nel Mantovano, le imprese giovanili in agricoltura (controllate da giovani con meno di 35 anni) erano 349, in crescita del 2,9% rispetto all’anno prima. In Lombardia la percentuale di crescita è più alta: a livello regionale, le imprese giovanili sono 3.498 su 46.243 aziende agricole totali e crescono del 5% in un anno.



I territori che registrano la presenza maggiore di imprenditori under 35 sono Brescia con 703 aziende, Pavia con 511, Bergamo con 495. Seguono Mantova con 349, Sondrio con 319, Cremona con 252, Como con 242, Milano con 217, Varese con 166, Lecco con 123, Lodi con 68, Monza e Brianza con 53. E tra chi si lancia in un progetto imprenditoriale in ambito agricolo non ci sono soltanto diplomati e laureati in materie tecniche.



«Oggi le aziende sono in mano a ragazzi sempre più preparati – spiega la Coldiretti –. La maggior parte di loro ha conseguito titoli specifici, come perito agrario, agrotecnico, scienze agrarie, viticoltura ed enologia, ma non mancano ragazzi e ragazze che, nonostante gli studi non agricoli, hanno preferito il ritorno alla terra».