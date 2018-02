Bancarotta della Levante: il liquidatore si difende

CASTEL GOFFREDO. Nuova udienza giovedì mattina (15 febbraio) del processo che vede sul banco dgli imputati Riccardo Zappaterra, ex liquidatore e legale rappresentante pro tempore della Levante spa di Castel Goffredo. È accusato di bancarotta preferenziale. Avrebbe soddisfatto alcuni creditori tralasciando gli altri, in palese e netta violazione del principio della cosiddetta par condicio creditorum.

Il presunto illecito di Zappaterra sarebbe emerso nel corso dell’indagine avviata dalla Guardia di Finanza e conclusasi nell’aprile dello scorso anno col patteggiamento a tre anni di reclusione dei tre ex amministratori del calzificio Levante e della tintoria Elledue di Castel Goffredo. Si tratta di Claudio, Alessandro e Noris Pacchioni, finiti a processo per bancarotta fraudolenta. Zappaterra con la richiesta di concordato preventivo presentata dall’azienda aveva assunto il ruolo di liquidatore ma alla fine è stato accertato che aveva speso 209mila euro per pagare alcuni creditori ma soprattutto trattenendosi la sua parcella, contributi compresi.



Nell’udienza di giovedì mattina, davanti al collegio giudicante, ha testimoniato il curatore fallimentare Luca Gasparini che ha confermato che i creditori pagati non avevano il diritto di essere saldati. Ma è scesa in campo anche la difesa, sostenendo che una parte della somma contestata spettava effettivamente al liquidatore per l’attività svolta a favore della società nella procedura concorsuale.