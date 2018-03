Cantiere aperto dopo l'infortunio mortale

CAVRIANA. La Procura di Mantova ha rilasciato oggi, 14 marzo, il nulla osta per Angelo Bracci, l’operaio 51enne di Urbino, vittima di un tragico infortunio avvenuto martedì pomeriggio al termine del lavoro alla tangenziale di Guidizzolo. La salma quindi potrà essere trasferita nel comune di residenza della famiglia dove saranno celebrati i funerali.



Lo ricordiamo: l’infortunio è avvenuto poco dopo le 13. L’operaio, dipendente della Cospe di Fano, che lavora a sua volta per la ditta che si è aggiudicata i lavori alla tangenziale, la Carron di Treviso, stava smontando il braccio della gru tralicciata fuori dall’area del cantiere. Dopo sei mesi di lavori ai diaframmi stradali, infatti, per la Cospe martedì 13 marzo terminava l’incarico. Non si esattamente cosa sia successo: forse l’operaio non ha assicurato il braccio a un verricello o si è rotto un perno, sta di fatto che il traliccio della gru è caduto colpendo a morte l’uomo.

Il servizio di prevenzione infortuni dell’Ats di Guidizzolo, su disposizione del magistrato di turno, come avviene sempre in questi casi ha posto sotto sequestro il macchinario, cioè la gru. Non il cantiere, che infatti sta procedendo i propri lavori come da programma. Cordoglio alla famiglia dell’operaio morto è stato espresso anche dal presidente della Provincia (ente che ha in carico la realizzazione della tangenziale) Beniamino Morselli, subito informato dell’accaduto.