Al percorso Delfino apre la genetica clinica

MANTOVA. A nove anni dalla tragica scomparsa di Davide Buzzago e di sua moglie, continuano le donazione che i familiari, a suo nome, indirizzano al Percorso Delfino del Carlo Poma.



Fu proprio il lavoro di Buzzago, all’epoca presidente di Anffas Mantova, che nel 2007 ha portò all’apertura del Percorso Delfino in partnership con l’ospedale di Mantova.



La sorella Gordiana Buzzago e tutti i nipoti annualmente rinnovano l’impegno di Davide attraverso donazioni, che insieme alla raccolta fondi organizzata dall’associazione Amici Percorso Delfino onlus, ha contribuito all’acquisto di un ecografo già in uso al servizio.



In occasione dell’anniversario della scomparsa, il 23 marzo, la famiglia Buzzago farà l’ennesima donazione, che contribuirà all’acquisto di nuove apparecchiature. Il Percorso Delfino, nato nel 2007 per l’accoglienza medica all’ospedale di Mantova si rivolge a portatori di grave handicap comunicativo, garantendo assistenza tramite percorsi dedicati e protetti, locali adeguati, assistenza durante la degenza in ospedale e percorsi multidisciplinari.



L’attività di questa struttura che fa parte dei dipartimento di Emergenza Urgenza del Carlo Poma è cresciuta di anno in anno.



Tra le principali novità di del 2018 è da segnalare l’inserimento al Percorso Delfino della dottoressa Lucia Cappiello, specialista che si occuperà in particolare di disfagie e screening, un progetto per l'attivazione di un servizio di genetica clinica e l’istituzione di un tavolo tecnico, da parte del Ministero della Salute, sull’assistenza ai disabili del quale farà parte anche il responsabile del Percorso Delfino di Mantova, Pierpaolo Parogni, anche medico del pronto soccorso.



Le prestazioni erogate ormai superano le tremila all’anno, con oltre mille pazienti presi in carico.