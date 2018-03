Il divieto ai camion c’è ma non viene rispettato

BONFERRARO (Verona). Il divieto di transito dei mezzi del peso superiore alle 7,5 tonnellate, entrato in vigore mercoledì, a tutt’oggi non viene rispettato. Mezzi pesanti ben oltre il limite fissato dall’ordinanza emessa da Veneto Strade sul ponte del fiume Tione a Bonferraro, transitano sul manufatto che per lo stato di degrado in cui versa è stato messo in sicurezza istituendo un senso unico alternato. La decisione presa dall’ente proprietario della importante arteria stradale non viene dunque rispettata nonostante sia ben segnalata con cartelli. Eppure, ad esempio, i veicoli provenienti da Padova e da Verona giunti alla rotatoria in centro a Nogara trovano l’indicazione della direzione obbligata verso Ostiglia per il limite di portata del ponte posto al km. 307+525 della strada regionale 10 "Padana inferiore" tra Bonferraro e Castel d’Ario. Intanto questa strozzatura della ex statale 10 sta creando anche problemi di viabilità in centro al paese di Bonferraro, che dista alcune centinaia di metri. Accade che si formino al semaforo, nel senso di marcia Bonferraro - Castel d’Ario, lunghe code di veicoli anche per l’incolonnamento di numerosi autotreni che non dovrebbero esserci.



La strettoia è ben segnalata ed i veicoli vengono convogliati al centro della carreggiata con una serie di new jersey. La chiusura al traffico pesante “per lo stato di degrado del ponte” come si legge nell'ordinanza, dovrebbe continuare fino all’inizio dei lavori previsti tra maggio e giugno con termine entro il prossimo mese di luglio. Se continuano invece a transitare anche i mezzi oltre le 7,5 tonnellate la struttura del ponte potrebbe deteriorarsi ulteriormente costringendo alla chiusura totale del traffico fin da subito e non solo durante il periodo dei lavori programmati. Una situazione analoga del mancato rispetto del divieto si era verificata lo scorso anno quando fu istituito il senso unico alternato per un ponte alle porte di Nogara sempre sulla Strada regionale 10.