Otto operai su nove erano clandestini

SOLFERINO. Ancora un laboratorio tessile gestito da cinesi chiuso dalla task force voluta l’anno scorso dal prefetto contro il lavoro nero. L’ennesimo blitz è scattato venerdì pomeriggio nella manifattura di via Napoleone III a Solferino. Carabinieri di Guidizzolo, Volta Mantovana e dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova, personale Ats Valpadana, Inail, Inps e ufficio tecnico di Solferino, coordinati dal comandante della Compagnia Carabinieri di Castiglione, maggiore Simone Toni, hanno fatto irruzione nello stabile gestito da due uomini cinesi. Al lavoro c’erano nove persone: di queste ben otto erano senza permesso di soggiorno, quindi clandestini, e ovviamente senza contratto di lavoro. Gli operai sono stati tutti controllati e identificati, i clandestini verranno poi inviati in Questura per il via alle pratiche di espulsione.

I due uomini, un 51enne e un 39enne che vivono entrambi in paese, sono stati arrestati con l’accusa di sfruttamento di manodopera clandestina. L’Ispettorato del lavoro ha quindi provveduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale, in più ai due titolari è stata consegnata una multa di trentamila euro. A loro carico seguirà anche il recupero dei contributi mai versati nei confronti degli operai. Al momento i due uomini sono ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Anche in questo caso, come sempre del resto, gli operai lavoravano e vivevano nello stesso spazio, per non rischiare, essendo clandestini, di essere scoperti: nel laboratorio erano state ricavate stanze da letto e cucina dove uomini e donne abitavano in promiscuità e in condizioni igieniche più che discutibili. (dm)