Bimba morta a Porto, accuse alla giovane madre

PORTO MANTOVANO. La mamma 17enne della neonata partorita in casa e trovata morta qualche ora dopo dal 118 è indagata per omicidio colposo dalla procura per i minori di Brescia. In parallelo la procura di Mantova sta accertando l’esistenza di possibili responsabilità da parte dei familiari. Tra circa un mese saranno, inoltre, resi noti gli esiti dell’autopsia e di tutti gli accertamenti eseguiti sul corpo della piccola. A quel punto i magistrati avranno un quadro sufficientemente preciso dell’accaduto.



L’autopsia ha già chiarito una circostanza molto importante: la piccola è nata viva. Da qui la necessità di stabilire che cosa ne ha provocato la morte, e che cosa potrebbe essere accaduto nei minuti che hanno preceduto il parto. Dal momento che è nata viva, sarà necessario comprendere, visto il ritardo con il quale sono stati chiamati i soccorsi, se portandola in ospedale si sarebbe potuta salvare. Le due procure hanno già sentito tutte le persone coinvolte nella vicenda ma forse saranno di nuovo chiamate a testimoniare. Appare, inoltre, improbabile che la minorenne, come lei stessa ha dichiarato, non si sia accorta di essere incinta. Può succedere ma, nella maggior parte dei casi si tratta di persone obese. E lei non lo è.



Gli stessi familiari, in più occasioni, hanno confermato di non essersi accorti della gravidanza della ragazzina.



Ai soccorritori che si sono presentati nell’abitazione è stata indicata dai familiari solo la ragazzina che aveva una piccola emorragia, mentre la neonata si trovava in un’altra stanza, sopra un piumone, con il cuore che non batteva più.



Molti dettagli emersi a poco a poco sulla vicenda sembrano dipingere nell’insieme il quadro di una gravidanza non voluta, e quindi in qualche modo nascosta, cancellata anche dalla mente. Non è un caso che la 17enne abbia abbandonato, a metà anno scolastico, l’istituto superiore che stava frequentando.



Un altro scoglio che però, a quanto pare, è stato ampiamente superato riguarda la paternità che, secondo fonti ben informate, è già stata accertata. Insomma, si sa chi è il padre e questo comporterà da parte sua dei doveri ben precisi.



©RIPRODUZIONE RISERVATA