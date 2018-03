Motteggiana, nessun colpevole per la morte di Sancho

MOTTEGGIANA. Cancellata la condanna a sedici anni di reclusione inflitta dalla corte d’assise d’appello di Brescia a Raffaele Galdini, il muratore 38enne di Suzzara, accusato dell’omicidio di Vittore Tirelli, il rigattiere 75enne di Motteggiana, meglio conosciuto con il nome di Sancho. Il 23 marzo dopo due ore di camera di consiglio, la corte d’assise d’appello di Milano, che aveva preso in carico il procedimento penale su richiesta della Cassazione, ha rinviato alla sentenza di Mantova che l’aveva assolto.



Comprensibilmente soddisfatti del risultato ottenuto gli avvocati Maria Paola Bocchi e Carlo Spaggiari, che fin dall’inizio avevano sostenuto l’innocenza di Galdini, tanto da convincere la corte d’assise di Mantova che si trattò soltanto di un tragico incidente. Assoluzione con formula piena, «perché il fatto non sussiste» recitava il dispositivo della sentenza letta dal presidente della corte, Giuditta Silvestrini. Per gli avvocati difensori la colpevolezza di Galdini sarebbe stata costruita non in base a prove o testimonianze, ma a chiacchiere e pregiudizi: «Non parla che il dialetto, è rozzo, imprevedibile, analfabeta e non sa nemmeno leggere le lancette dell’orologio». Di tutt’altra opinione era stato il pubblico ministero che aveva ripercorso le fasi dell’inchiesta e messo sul piatto tutti gli elementi probatori rilevati dall’inchiesta a carico di Galdini, prima di proporre la sua condanna a ventidue anni per omicidio volontario, più un altro anno per occultamento di cadavere.



La sua colpa? Quella di aver trovato l’amico morto sulla riva del Po, di essersi fatto prendere dall’agitazione e aver involontariamente ritardato l’allarme. Ma non quella di avere ucciso un uomo e poi averne nascosto il cadavere. Non c’è dubbio: il 75enne rigattiere Vittore Tirelli, detto Sancho, trovato morto nel pomeriggio del 3 agosto 2010 fa in riva al fiume, a Motteggiana, precipitò dall’argine per sette metri.



Ma non fu spinto, gettato, o picchiato da alcuno. Fu un tragico incidente. E Raffaele Galdini, muratore di 34 anni, non è colpevole di omicidio volontario, per il semplice motivo che non c’è stato omicidio. Questa era stata già la conclusione a cui era stata giunta la corte d’assise di Mantova che nel 2013 ha pronunciato la sua sentenza.



©RIPRODUZIONE RISERVATA