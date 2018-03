Sbanda e sbatte con l'auto sulla ciclabile: era ubriaco

MANTOVA. Alla guida di una Smart ha perso improvvisamente il controllo, per poi andare a sbattere contro una colonna posta a protezione dell’attraversamento pedonale. È successo la mattina di domenica 25 marzo in viale Pompilio.



Il conducente, un 37enne che vive in città, è rimasto illeso e ha rifiutato il ricovero in pronto soccorso. Sul posto, per rilevare l’incidente, gli agenti della polizia locale di Mantova.



Il 37enne era visibilmente alterato. Da qui la decisione degli agenti di sottoporlo all’alcol test.



L’esame si è rivelato positivo: così sono scattati il ritiro della patente e il sequestro dell’automezzo. Fortunatamente al momento dello scontro sulla ciclabile non c’era nessuno. Nonostante il trauma subito, il 37enne non ha voluto andare in pronto soccorso.



La concentrazione di alcol nel sangue era piuttosto consistente. Inevitabile i provvedimenti nei suoi confronti.