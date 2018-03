Violenta lite per il parcheggio: preso l’automobilista in fuga

MANTOVA. Furibonda lite tra automobilisti per un parcheggio in via Principe Amedeo. È successo nella mattinata di ieri e si è reso necessario l’intervento della Volante.



A chiamare la polizia un settantenne originario della provincia di Reggio Emilia. Al loro arrivo ha raccontato che, poco prima, mentre si trovava all’interno della propria auto, veniva raggiunto da un altro automobilista che reclamava il parcheggio occupato dallo stesso poco prima, e che improvvisamente ha inveito contro il settantenne prendendo a calci anche l’auto, per poi fuggire.

Ma non è durata a lungo la fuga: è stato individuato dai poliziotti grazie al numero di targa. (gol)