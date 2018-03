Cade da tre metri: grave muratore

ROVERBELLA. È caduto dal ponteggio mentre era al lavoro. Un volo di quasi tre metri, al termine del quale ha battuto il volto. A trovarlo a terra, stordito e dolorante, è stato un muratore che lavorava a breve distanza ed è stato allertato dal rumore. L’artigiano edile, Luca Ratti, 54 anni, di Roverbella ha riportato un serio trauma alla testa con emorragia cerebrale e fratture delle ossa facciali e costali. Per questo è stato trasferito, dopo i primi esami al Poma, in neurochirurgia a Cremona. I medici si sono riservati la prognosi.



L’infortunio è accaduto lunedì 26 marzo attorno alle 15.30 a Porto Mantovano. Stando alle poche informazioni a cui è stato possibile finora accedere, il muratore di Roverbella, titolare di una ditta che porta il suo nome, stava lavorando su un ponteggio mobile, un trabattello. Su come si siano svolti i fatti nessuno al momento è in grado di spiegarlo perché l’infortunio non ha avuto testimoni. È stata violata qualche norma di sicurezza? Quello che si sa è che il ponteggio si è rovesciato e l’artigiano è caduto. I tecnici della Medicina del lavoro, fatto un primo sopralluogo nel cantiere, stanno indagando.