Truffatore usa le foto Instagram di Palazzi. Furto online denunciato alla polizia postale

MANTOVA. Il sindaco Mattia Palazzi ha dato incarico ai suoi legali di presentare denuncia alla Polizia Postale di Mantova per un falso profilo Instagram che, utilizzando alcune sue fotografie pubbliche, è stato creato per mettere a segno alcune truffe all’estero. Il profilo risulta associato a un certo Mark Riggs che nei post si dice mezzo americano e mezzo francese e chiede soldi per poter tornare a casa a ignare signore svedesi.

È stata una delle vittime, un’insegnante residente in Svezia, a segnalare il furto di fotografie al sindaco Palazzi sul gruppo Facebook “Sei di Mantova se...”. Il furto di immagini da internet è uno dei reati più frequenti e al contrario di quanto si pensi uno dei più sottovalutati del web anche se è risaputo che le immagini pubblicate su internet non sono liberamente utilizzabili e che occorre il consenso del titolare per autorizzarne l’uso.