Operazione festività sicure, agenti in borghese sui treni

MANTOVA. Anche in Lombardia il periodo delle festività pasquali vedrà il consueto incremento dei servizi di Polizia Ferroviaria in relazione al prevedibile maggior afflusso di viaggiatori. Anche nel territorio mantovano, dunque, la polizia ha disposto l’aumento delle pattuglie in stazione e il potenziamento dei servizi a bordo dei treni.



Sarà impiegato personale delle squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo treno. Nel periodo delle festività pasquali e per i ponti di primavera la Polizia Ferroviaria della Lombardia disporrà in media di 1.655 operatori, 827 pattuglie in stazione ed a bordo dei convogli, assicurando la presenza su oltre 439 treni. Novanta saranno i servizi anti-borseggio in abiti civili sia in stazione che a bordo treno e dodici quelli a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni. Alcuni consigli utili: durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari non oltrepassare la linea gialla; non attraversare i binari, ma servirsi sempre dei sottopassaggi; non tentare di salire o scendere quando il treno è in movimento; durante eventuali soste impreviste del treno lungo la linea ferroviaria seguire le indicazione del personale di bordo; prestare la massima attenzione ai propri bagagli.