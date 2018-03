Carabinieri sotto organico, il sindaco di Suzzara ne chiede 4 in più

SUZZARA . Il sindaco Ivan Ongari, approfittando della visita a Suzzara del prefetto Sandro Lombardi, ha chiesto al rappresentante del Governo di far presente al ministero degli Interni la necessità di aumentare l’organico della caserma dei carabinieri di Suzzara che oggi conta otto militari contro i dodici in pianta organica. Una necessità dettata dalla vastità del territorio suzzarese. «Il passaggio dal comando compagnia di Viadana a quello di Gonzaga ha aiutato molto a garantire la sicurezza dei cittadini – ha detto Ongari – ma serve più personale».



Stamattina, 30 marzo, proseguendo il suo tour istituzionale nei Comuni mantovani, il prefetto si è recato in visita a Suzzara dove è stato accolto dal sindaco Ongari e dall’assessore Francesco Bianchi. Lombardi ha visitato gli uffici comunali e salutato dipendenti e dirigenti, a partire dall’Urp fino all’ufficio elettorale per poi salire al primo piano ai servizi sociali, quindi è toccato al settore tecnico e tributi ed infine una breve visita al corpo di polizia municipale.

Ad accompagnarlo altre cariche della prefettura e i carabinieri di Suzzara guidati dal maresciallo Antonio Scungio. «Traggo dalla mia visita a Suzzara una favorevole impressione circa la passione e l’attenzione dell’amministrazione comunale ai problemi ed esigenze della popolazione. Buonissimo anche il rapporto con i militari dell’Arma della locale stazione per la quale il Comune, meritoriamente, farà alcuni interventi di ammodernamento della caserma. È indispensabile che tutte le pubbliche autorità collaborino vicendevolmente sempre rammentando che il senso della funzione pubblica è di rendere un servizio, di aiutare in concreto i cittadini».