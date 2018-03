Medico del Poma nei guai per l’intestino perforato

MANTOVA. È accusato d’aver perforato l’intestino ad un paziente durante la visita rettale. Quel paziente, operato d’urgenza il giorno dopo, è rimasto ricoverato in Rianimazione per due settimane, con la vita appesa a un filo. Stamattina (30 marzo) lo specialista che ha eseguito quell’esame è comparso davanti al giudice in veste di imputato. Si tratta di Corrado Asteria, 65 anni, medico alle dipendenze dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Deve rispondere di lesioni colpose.



Davanti al giudice Francesca Grassani sono sfilati diversi testimoni. Tra questi anche la vittima che ha ricostruito l’intera vicenda che l’ha portato ad una permanente invalidità.



Tutto accade il 6 dicembre di quattro anni fa quando un pensionato di settant’anni, su consiglio del medico curante, si sottopone ad una visita specialistica. Arriva al Poma e il medico sotto accusa lo sottopone all’esame usando un apposito strumento. Lo stesso che, secondo l’accusa, gli avrebbe perforato l’intestino. Il giorno dopo, per riparare all’evento, l'anziano è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Al medico viene contestato che la visita proctologica è stata effettuata senza alcuna preparazione intestinale del paziente e praticando una sbagliata manovra endoscopica che ha portato alla perforazione della parete intestinale.



La prossima udienza è stata fissata per il 10 aprile, giorno in cui saranno sentiti i periti che hanno lavorato al caso.