Vende attrezzi ma non li consegna. Patteggia un anno

ASOLA. Ha messo in vendita degli attrezzi ginnici che poi è riuscita a piazzare a più persone intascando la caparra ma senza mai consegnarli. Da qui la denuncia per truffa approdata stamattina, 30 marzo, in tribunale. L’udienza si è conclusa con il patteggiamento dell’imputata a un anno di reclusione. Si tratta di Franca Arcini, 53 anni, residente ad Asola.

I fatti contestati alla donna sono avvenuti tra il febbraio e l’ottobre 2015. In quel periodo la 53enne aveva pubblicato, mediante asta online, annunci di vendita di attrezzi per attività ginnica. Ha preso contatto con alcuni clienti sia telefonicamente che attraverso la posta elettronica fornendo le foto del materiale di cui, in realtà, non era in possesso. Dopo aver firmato un regolare contratto i clienti avevano versato una caparra rimanendo in attesa degli attrezzi che però non sono mai arrivati. Cinque i truffati che, complessivamente, hanno versato tremila euro. Alla terza querela i carabinieri sono scesi in campo e dopo aver accertato i fatti, hanno denunciato la donna che, come già accennato, ieri mattina ha patteggiato un anno. A difenderla l’avvocato Luigi Medola. (gol)