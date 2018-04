Pirati, che peccato. Il Castiglione festeggia la promozione

MANTOVA. Sabato fondamentamentale per il calcio dilettantistico mantovano quello del 31 marzo. In Eccellenza la Governolese con la Valcalepio viene beffata al 90’ e il pareggio per 2-2 allontana forse definitivamente i Pirati dai playoff. Decisiva l’espulsione di Bianchetti. Conti para un rigore ma non basta.

In Promozione nuova batosta per il Montichiari che lascia campo libero a San Lazzaro e Castel d'Ario, appaiate in testa con 42 punti. In Prima categoria, il Marmirolo viene beffato dal Pralboino mentre il Castiglione può festeggiare la matematica promozione.