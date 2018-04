Palazzo dei Principi in ristrutturazione: stop alle mostre

BOZZOLO. Il sindaco Giuseppe Torchio, alla presenza della giunta ha annunciato, sabato scorso, che le programmate mostre da tenersi tra giugno e settembre non potranno svolgersi in quanto i lavori di adeguamento e messa a norma di una parte del Palazzo dei Principi dovranno concludersi entro il 2018, pena la mancata elargizione delle sovvenzioni. Una doccia fredda per l’ associazione "Amici del Premio" che in quella mattinata aveva ufficializzato la propria costituzione, dotata degli strumenti richiesti dal Comune, per dare vita al Premio 2019 ed agli eventi collegati all’anno di vacanza del Premio stesso.



In effetti era stata programmata, sotto la guida dello scultore Ugo Riva, una mostra dei suoi amici artisti tra i quali Roberto Rampinelli, Paolo Facchinetti ed altri artisti della stessa levatura. Salta, così, anche la mostra personale di Patrizia Buldrini, già vincitrice del primo premio dell’edizione di ripresa del Premio stesso nel 2003, prevista per maggio- giugno 2018. Se da un lato la sistemazione dello storico immobile, che vedrà l’ eliminazione di pareti divisorie al fine di creare spazi più ampi e del ripristino dei servizi stile liberty, non può che dare respiro al futuro del Palazzo, dall’altro crea problemi agli organizzatori che contavano di poter usufruire degli spazi approfittando delle occasioni presentate dalla fiera di giugno, dalla Notte bianca di luglio e dalla classica fiera di settembre.

Rimane l’enigma di come risponderanno gli artisti i quali, qualora accettassero lo spostamento delle date, si troverebbero ad esporre nel 2019, anno emblematico che coincide con il 60° anniversario della morte di don Primo Mazzolari e che, in tale circostanza, visti gli eventi programmati, porterebbero a Bozzolo una folla di fedeli che non mancherebbero di visitare le mostre collegate alla figura di don Primo. (t.c.)