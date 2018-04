Palazzo Ducale chiuso per riposo: la rabbia dei visitatori in coda

MANTOVA. Alla fine, a fare le spese della serrata di Pasquetta per la carenza di custodi volontari sono stati i turisti che hanno sbattuto il naso contro il Ducale chiuso. Un vero peccato, perché il ponte di Pasqua, complice il bel tempo, ha riempito la città di gente. E i tanti arrivati ieri, con la prospettiva di ammirare la reggia dei Gonzaga, sono rimasti fregati. Quanti i potenziali visitatori? L’anno scorso l’apertura di Pasquetta aveva attirato al Ducale 2.500 persone.





Poco importa alla gente che il pasticcio sia normativo, che se il giorno di chiusura del museo (il lunedì, appunto) coincide con un festivo, i custodi possono lavorare solo su base volontaria, ma dei venti necessari il direttore Peter Assmann ne ha raccolti soltanto tre. Poco importa alla gente che al Ducale lavorino 57 dipendenti quando la pianta organica dice 78. Ai visitatori importa, e pure tanto, che le porte del Palazzo siano chiuse e non ci sia uno straccio di cartello ad avvisarli della chiusura, così incoerente nel giorno di Pasquetta. Vero, sono riportati gli orari settimanali che sì, avvertono “lunedì chiuso”, ma non si può fingere che quello di ieri fosse un lunedì come gli altri. Le uniche informazioni erano disponibili online, ma molti turisti non ci hanno fatto caso, e si sono fatti sorprendere.



Quindi ai malumori dei commercianti si sono aggiunti anche quelli dei visitatori da tutta Italia. «Abbiamo scoperto solo qui davanti che il museo è chiuso – si lamenta una coppia della provincia di Udine – Se proprio devono fare una chiusura, che aprano oggi (ieri per chi legge, ndr) e chiudano domani». Molti turisti, disorientati dalla chiusura del portone, hanno provato a bussare e a spingere, ovviamente senza risultati. Altri ancora hanno fatto un giro in piazza Pallone alla ricerca di un ingresso alternativo. «Una delusione totale – si sfoga, desolato, un gruppo di bresciani – Ci siamo detti “andiamo a Mantova a fare un giro”, ma per vedere Palazzo Ducale dovremo per forza tornare».





Capita anche che, in assenza di informazioni chiare, sia il cronista a dover dire ai visitatori beffati che è inutile insistere, perché nessuno aprirà loro il portone. «È una vergogna – sbottano due anziani visitatori vicentini – È una festività, è ovvio che ci sia pieno di gente che vuole visitare i musei: è inutile che facciano una domenica al mese gratuita e poi chiudano in giorni di punta. Noi, vedendo gli altri musei aperti, abbiamo dato per scontato che anche Palazzo Ducale lo fosse. Ma non è stato così». Un cartello di spiegazioni avrebbe forse salvato, in questa imbarazzante situazione, almeno la faccia della città, invece che far gironzolare i turisti allo sbaraglio.

«Noi siamo di Roma, e là e tutto un casino – raccontando due fidanzati dalla Capitale – ma almen o sui musei non si può dire nulla. Domani ritorniamo a casa senza aver visitato Palazzo Ducale». Alcuni, rabbiosamente delusi, dicono che sono episodi come questi a far passare la voglia di tornare.Insomma un pessimo biglietto per la città turistica, che sembra indifferente ai suoi visitatori.



Nicolò Gibelli

