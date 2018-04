La Pavona sul Sofà e il pane di MantoGrano dalla Clerici alla prova del cuoco

MANTOVA. La filiera MantoGrano sbarca su Rai1, ospite de “La prova del cuoco”. È quanto accadrà venerdì 6 aprile mattina quando, a partire dalle ore 11.50, ospite del celebre programma condotto da Antonella Clerici ci sarà Clara Zani, titolare del ristorante La Pavona sul Sofà di Bagnolo San Vito.

Il locale mantovano è stato invitato a prendere parte al “Campanile italiano”, una sfida tra regioni che terminerà con l’elezione della regione vincitrice. Clara Zani è stata scelta come rappresentante della Lombardia e per l’occasione porterà con sé una selezione di prodotti del territorio, tutti forniti dai produttori associati a Confagricoltura Mantova.

In primis dunque il pane della filiera MantoGrano, promossa dall’associazione di via Luca Fancelli assieme a Molino Magri e, recentemente, anche dall’associazione mantovana panificatori, pane realizzato con grani di varietà “Bisanzio”, coltivati, raccolti, moliti e trasformati interamente all’interno dei confini della nostra provincia. In trasmissione verranno presentate le ricciole realizzate da uno degli oltre cinquanta panifici aderenti alla filiera.

Assieme al pane verranno esaltati anche i sapori di altri prodotti tipici delle nostre terre, come la zucca, le pere mantovane, il salame, le cipolle di Sermide, la mostarda, il riso Vialone Nano, il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano e il Lambrusco mantovano.