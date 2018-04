Regione Lombardia, Fontana lancia le sue linee guida

MANTOVA. Il governatore Attilio Fontana, in consiglio regionale, ha presentato le linee guida della sua giunta. Autonomia per promuovere tutto ciò che è lombardo; limitazione dei rifiuti provenienti da altre regioni; voucher mobilità; lotta all’illegalità: ecco i temi trattati dal governatore in un discorso che ha raccolto il plauso della maggioranza di centrodestra e le critiche dell’opposizione Pd e Cinque Stelle. Si sono divisi, nel commento, anche i consiglieri mantovani.



Alessandra Cappellari della Lega, nel suo intervento in aula, ha affrontato i temi locali: «Mantova - ha detto - è terra di confine e come tale necessita di un occhio di riguardo anche e soprattutto in considerazione della ricostruzione post sisma, per la quale tanto vi è da fare e per la quale il presidente ha speso giuste parole per il futuro». Ha ricordato che «tutto il territorio mantovano ha bisogno di nuove infrastrutture e di completare quelle iniziate, sulle quali siamo certi non mancherà l’attenzione del governo regionale». La Regione deve essere vicina («e con meno burocrazia») anche alle categorie economiche e impegnarsi su autonomia, sicurezza e lavoro, «temi molto cari al nostro movimento».



Andrea Fiasconaro, capogruppo di M5S, ha detto che «Fontana è partito con il freno a mano tirato visto che ha parlato solo di deleghe e non ha presentato soluzioni per i problemi dei cittadini». Adesso «mi aspetto un maggior impegno per il territorio mantovano. Timidamente e solo alla fine del discorso Fontana ha citato il terremoto e la ricostruzione. Non è stato chiaro sulle opere infrastrutturali. Sulla sanità ha nascosto le difficoltà di attuazione della riforma e non ha mai nominato la parola corruzione. Degno di nota solo il passaggio in cui ha promesso maggiore sostegno ai Comuni e ai sindaci».

Antonella Forattini del gruppo Pd (che ha registrato le dimissioni da consigliere di Giorgio Gori: «resto a fare il sindaco di Bergamo») ha definito il discorso di Fontana «deludente» su post terremoto e treni. «A Milano - ha detto - non c’è una percezione del problema reale del terremoto. Bisogna individuare subito il nuovo commissario e mettere la sua struttura in grado di lavorare. Sono pronta a lavorare con lui». Quanto ai treni, «ha dimenticato la questione Trenord e non ha detto una parola su ritardi e pessima qualità del servizio, senza accennare agli investimenti da fare».