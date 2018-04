Grande Mantova: M5S ci prova

MANTOVA. Parte l’iter della legge di iniziativa popolare per la fusione dei cinque Comuni di Mantova, Porto Mantovano, San Giorgio, Borgo Virgilio e Curtatone. Mercoledì mattina, il comitato civico Grande Mantova ha depositato in Regione il disegno di legge. Tra qualche settimana arriveranno i moduli per la raccolta delle firme: per indire il referendum consultivo ne serviranno almeno cinquemila. L’obiettivo del comitato, nato lo scorso ottobre, è di votare in autunno per vedere la nascita del nuovo Comune da oltre 100mila abitanti già nel 2019. Sindaci, giunte e consigli comunali decadrebbero e, stando al progetto depositato mercoledì, nel 2020 i cinque Comuni andrebbero tutti al voto per eleggere i nuovi organi.



L’idea di un’unica amministrazione per i territori che gravitano intorno alla città è più che decennale, ma il progetto non è mai decollato. «Per raggiungere il nostro scopo c’erano due possibilità: una via istituzionale attraverso le delibere dei consigli comunali coinvolti, oppure quella che stiamo percorrendo, attraverso la consultazione popolare. L’unica via praticabile dopo tre incontri non andati a buon fine con la maggioranza di via Roma» spiega il presidente del comitato Michele Annaloro, capogruppo M5S a Mantova. «Una cosa non più rinviabile, che va affrontata subito» aggiunge.



Pena, se così non fosse, sarebbe, secondo il comitato, la condanna lenta all’irrilevanza politica, economica, sociale, culturale e demografica. Il pensiero va soprattutto ai fondi europei e ai trasferimenti statali che potrebbero arrivare a Mantova, oltre ai presìdi istituzionali che un unico grande Comune non rischierebbe più di perdere: «Superando i 100mila abitanti, come indicano le proiezioni Istat al 2020, diventeremmo una città metropolitana, con il circolo virtuoso che questo innescherebbe. E potremmo mantenere Camera di commercio, Prefettura, comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza». Oltre a questo ci sono i rapporti con gli altri enti territoriali: «Mantova diventerebbe l’interlocutore insostituibile sia rispetto al vicino Comune di Cremona, sia per il futuro ente di area vasta che dovrebbe sostituire la Provincia di Mantova, sia per Regione Lombardia».



Il comitato si definisce politicamente trasversale: nato su iniziativa di Annaloro, ha tra le sue fila il consigliere di Forza Italia Giuliano Longfils (segretario del comitato) e il leghista Massimo Zera (tesoriere). «Gli altri sei consiglieri sono cittadini senza incarichi politici, desiderosi come noi di portare avanti questo progetto. E negli altri Comuni, a differenza del capoluogo, abbiamo raccolto molti consensi anche tra esponenti del Pd». Al disegno di legge stanno lavorando da più di un anno e lo scorso dicembre hanno lanciato un sondaggio di opinione tra i cittadini di tutti e cinque i comuni coinvolti. La raccolta dei dati è terminata il 1° aprile e sabato 21 aprile, in un convegno nella sala D’Este, saranno svelati i risultati. «Quello che emerge è sorprendente».



Sabrina Pinardi