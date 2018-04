Un ciclo-simulatore fatto in casa, primo test a Castel d’Ario

CASTEL D'ARIO. Da un progetto ideato e realizzato dai mantovani Roberto Prevedelli e Francesco Grassi è nato il simulatore di percorsi ciclistici. Questo strumento che si rivolge ai ciclisti che praticano tale disciplina in ambito agonistico anche in gare amatoriali è stato presentato giovedì mattina a Castel d’Ario alla palestra Sportevolution.



A testarlo è stato l’under 23 Gianmarco Begnoni (Viris L&L Sisal), seguito dal suo direttore sportivo Simone Bertoletti che l’ha osservato durante l’allenamento. All’appuntamento hanno partecipato, oltre ovviamente i responsabili della palestra e i due creatori del simulatore, anche un tecnico di grande esperienza quale Luciano Meneghelli e il presidente del comitato provinciale Fci, Fausto Armanini. Il simulatore di fatto consente all’atleta di allenarsi su tracciati pianeggianti, ondulati e con salite impegnative, anche quando le condizioni meteo non lo consentono e questo nell’intento dei suoi ideatori vuole essere il modo per mantenere la condizione di forma sempre ai livelli ideali.



Il programma predisposto, infatti, va ad agire su due rulli sui quali è posta la bicicletta in modo tale che il ciclista pedalando abbia la sensazione di affrontare le difficoltà inserite nel percorso prescelto. Al tempo stesso sullo schermo posto dinanzi al corridore fornisce una serie di dati che gli servono per capire se lo sforzo che sta facendo rispetta la tabella di marcia prevista. Questo vale tanto per l’atleta che di professione è in sella sette giorni su sette quanto per l’amatore che intende farsi trovare pronto nel momento in cui decide di partecipare a qualche competizione. «Il simulatore – spiega Roberto Prevedelli – è ancora in fase di sviluppo ma offre molteplici opportunità all’atleta». (g. b.)