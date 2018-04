Festa con la banda. Ora viale Gorizia è in stile boulevard

MANTOVA. La pioggia particolarmente insistente non ha fermato l’inaugurazione della riqualificazione urbana di viale Gorizia e di viale Fiume, che si è svolta tra gli applausi dei cittadini, accorsi in buon numero alla manifestazione. Presenti anche il sindaco Mattia Palazzi e la giunta al completo. Il pomeriggio di festeggiamenti si è aperto all’insegna della musica con l’esibizione della banda Città di Mantova. I musicisti sono partiti da piazzale Gramsci e hanno sfilato lungo viale Gorizia fino all’intersezione con viale Oslavia. Da segnalare la presenza massiccia dei bambini che si sono divertiti a seguire la banda in corteo.



«Siamo molto soddisfatti della buona riuscita di questo progetto, a cui hanno contribuito non solo l’amministrazione e i tecnici che hanno lavorato nei cantieri, ma anche i commercianti e i residenti – hanno commentato Palazzi e l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli – L’obiettivo è di prenderci cura insieme di questa città, un grande patrimonio per noi, ma soprattutto per le generazioni future».



Il sindaco e la giunta hanno poi parlato del piano di arredo urbano complessivo per il centro storico, che verrà messo a punto entro il 2019. Alle 16.30 il momento più atteso: il taglio del nastro di Palazzi, accompagnato da alcuni scout del gruppo Mantova 10 sulle note dell’inno di Mameli. La giornata si è conclusa con il brindisi e un rinfresco.



Per quanto riguarda i lavori, in viale Gorizia è stata messa in primo piano la sicurezza grazie all’illuminazione degli spazi pubblici, anche lungo il tratto compreso tra viale Fiume e viale Oslavia e il miglioramento delle finiture secondo il “modello di Boulevard”. Non trascurabili anche la risagomatura della piattaforma verso la strada e la messa in sicurezza degli attraversamenti.



Per quanto riguarda viale Fiume, invece, la giunta ha preso in analisi alcuni problemi molto sentiti dalla cittadinanza come l’assenza di marciapiede e anticipa la riqualificazione dell’intera strada. Interventi anche in viale Don Luigi Sturzo per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, i marciapiedi e la carreggiata.(Giulia Biumi)