In fiamme un camion carico di catrame

SERRAVALLE. Un camion carico di catrame, in uso ad un’impresa che in questi giorni sta asfaltando la ex statale Ostigliese, a Serravalle vicino alla pesa pubblica, oggi in tarda mattinata (martedì 17 aprile) si è incendiato. A provocare il rogo, cause di origine meccanica, pare il malfunzionamento del bruciatore interno. In un attimo però la scintilla partita dall’interno del mezzo, a contatto con un materiale altamente infiammabile come il catrame, ha sviluppato subito le fiamme e provocato un’alta e densa nube di fumo nero.

Camion a fuoco durante i lavori di asfaltatura a Serravalle Un camion che trasportava catrame è andato a fuoco oggi, martedì 17 aprile, in tarda mattinata per cause meccaniche, forse il surriscaldamento del bruciatore. E' successo sulla ex statale Ostigliese a Serravalle. Nessun ferito, ma il rogo ha provocato un denso fumo nero. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco di Mantova. LEGGI L'ARTICOLO





Nessuno è rimasto ferito, però i lavori sono stati subito interrotti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando di Mantova che hanno lavorato fino a metà pomeriggio per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo. La ditta incaricata dei lavori di riasfaltatura dell’Ostigliese per conto dell’amministrazione provinciale, già da oggi provvederà alla sostituzione del mezzo, in modo da poter proseguire i lavori senza intralci e ritardi.