Ragazzino investito da un camion

CASTEL GOFFREDO. Grave incidente oggi, martedì 17 aprile, poco dopo l’una del pomeriggio a Castel Goffredo. Un ragazzino di tredici anni di origini cinesi, da poche settimane arrivato a Castel Goffredo, è stato investito da un camion, al ritorno dalla scuola.

Il ragazzino è stato medicato e stabilizzato sul posto. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, era vigile e cosciente, ma aveva riportato una brutta frattura scomposta ad una gamba, ed era dolorante e spaventato. E’ stato caricato sul velivolo e accompagnato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, da cui il mezzo si era alzato in volo.

