Bimba muore alla nascita. Risarciti 800mila euro

MANTOVA. Omicidio colposo per una neonata morta durante il parto. È di questa accusa che dovevano rispondere due medici e un'ostetrica dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. Si tratta di Gilberto Bozzetti, 53 anni, Simonetta Bacchi di 51 e Alberta Gavioli di 61. Nel primo pomeriggio di oggi, 20 aprile, la sentenza emessa dal giudice Ivano Brigantini. Sei mesi di reclusione ai primi due, pena sospesa. Assoluzione invece per la Gavioli. Consistente il risarcimento del danno riconosciuto dal giudice: 600mila euro ai genitori e 200mila euro ai nonni della neonata, rappresentati tutti dall’avvocato Beatrice Biancardi.



La vicenda risale al 26 febbraio di sette anni fa. Quel giorno la ragazza, ora 33enne, entra in ospedale. È alla trentasettesima settimana di gravidanza ed è affetta da ipertensione cronica e diabete. Nel corso della mattinata le fanno una serie di controlli e nel pomeriggio entra in sala parto. «Dalle quindici in poi - ha raccontato al giudice - non si è fatto vivo più nessuno se non con sporadiche apparizioni. Mi provavo la glicemia da me ed era sempre troppo alta per questo ho dovuto farmi l'insulina. Stavo male».



La situazione precipita poco prima delle 19 quando il tracciato del cuore del bimbo evidenzia una tachicardia. Per far nascere la bimba viene usata la ventosa ma non esce perché incastrata con un spalla.



Con una serie di manovre viene liberata, ma è ormai troppo tardi. Muore soffocata. A quel punto i genitori vogliono vederci chiaro e si rivolgono all'avvocato Beatrice Biancardi.



Scatta l'inchiesta al termine della quale il pubblico ministero chiede l'archiviazione a cui la difesa fa oppone. Seguono altre perizie, il rinvio a giudizio e il processo cominciato ieri. Durante la loro deposizione sia la mamma che il papà, che nel frattempo hanno avuto un altro bambino, non hanno saputo trattenere le lacrime.