Infortuni sul lavoro. «Morti da fuori. Difficile controllare»

MANTOVA. Cinque infortuni mortali sul lavoro nei primi quattro mesi dell’anno. Un trend in crescita rispetto agli ultimi due anni quando i morti furono 15 in 24 mesi. Il dato preoccupa le istituzioni tanto che ieri il prefetto ha convocato forze dell’ordine, enti di controllo, sindacati e categorie economiche per fare il punto sulla situazione e spingere ognuno a far sì che la strage termini al più presto.



«Serve lo sforzo di tutti per aumentare il livello di prevenzione - ha detto il prefetto Sandro Lombardi - Gli interventi sui quali ci si deve indirizzare sono due: il primo riguarda l’incremento delle attività di formazione, il secondo l’analisi delle procedure di lavoro per migliorarle e perfezionarle».



Secondo i dati dell’Inail, che comprendono tutti gli infortuni denunciati (sia quelli accaduti nei luoghi di lavoro che durante il tragitto casa-lavoro o a coloro, come gli autotrasportatori, che svolgono la loro attività sulle strade), gli infortuni sono in ripresa dopo tre anni di calo.



Nel 2012 quelli denunciati nel Mantovano furono 6.696, scesi a 6.087 nel 2013, a 5.903 nel 2014 e a 5.479 nel 2015. L’anno successivo si è registrata una risalita del numero di infortuni: 5.624. Il dato del 2017 non è ancora definitivo ma quelli parziali diffusi dall’Inail mostrano un aumento rispetto all’anno precedente: 5.599 contro 5.555, con un aumento di quelli che avvengono su strada e nei luoghi di lavoro e una diminuzione di quelli sul tragitto casa-lavoro. I settori dove l’incremento è stato maggiore sono quelli dell’industria e dei servizi, mentre in agricoltura il numero degli infortuni è risultati in diminuzione (pressochè stabili nel settore pubblico).



Dai dati Ats-servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che considerano solo quelli avvenuti nei luoghi di lavoro, negli ultimi dieci gli infortuni mortali sono diminuiti del 49% rispetto al periodo 2000-2008 (7,7 morti contro 3,77). Certo, c’è un’impennata preoccupante nei primi mesi del 2018 con 5 morti (nel 2017 furono 8), ma per l’Ats «bisogna ragionare su tempi lunghi». Per l’Inail e per l’Ats il motivo dell’impennata degli infortuni è da attribuire principalmente a comportamenti errati dei lavoratori, con difetti, dunque, nell’organizzazione del lavoro, e nell’eccessiva lunghezza della filiera.



È il problema, quest’ultimo, dei subappalti, delle imprese che vincono i lavori in vari settori e poi li cedono ad altre che non sono del territorio. Non solo. Su Mantova come terra di confine gravitano molte imprese che vengono dalle province limitrofe e anche oltre. «Abbiamo una concreta difficoltà nel controllare se quelle aziende non mantovane abbiano seguito tutte le procedure di formazione dei loro lavoratori» ammettono sia dall’Inail che dall’Ats.



In effetti, la carta d’identità dei morti conferma questa osservazione. Dei cinque deceduti sul lavoro solo due erano residenti nel Mantovano, gli altri abitavano nelle province di Viterbo, Pesaro e Verona.



Anche per l’Ats alla base delle disgrazie ci sono quei due fattori, a cui aggiunge la ripresa economica in atto che ha aumentato le ore di lavoro rispetto al 2017. Ats ha suggerito di favorire la cultura della prevenzione nelle piccole imprese, di attivare un monitoraggio specifico (come sui lavori in corso per il nuovo ponte sul Po a San Benedetto).



La sua funzione ispettiva, pur in una situazione di personale costantemente in calo, sarà sempre più orientata a quella di assistenza alle aziende, soprattutto micro, piccole e medie, perché si conformino alle norme.