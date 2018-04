Nuova Gastroenterologia. Addio al vecchio Poma

MANTOVA. Nuova sede per la Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Carlo Poma, l’ultimo reparto ancora ospitato nei vecchi padiglioni. Stamattina, 20 aprile, il taglio del nastro. Un lavoro di riqualificazione salutato con entusiasmo dal primario Stefano Pilati, dal direttore generale Luca Stucchi e da tutto il personale medico e infermieristico. «Questa giornata rappresenta per noi la realizzazione di un sogno – hanno commentato medici e infermieri –. Nonostante le molteplici difficoltà sorte dal 2014, anno di inizio dei lavori, la direzione generale e quella sanitaria ci hanno creduto ed ora, a metà 2018, possiamo dire di essere arrivati al traguardo: il trasferimento dal padiglione 9/A, nel centro nevralgico dell'ospedale ovvero il blocco B del centro polichirurgico».



Il reparto era l’ultimo rimasto per più di 25 anni nell’area del vecchio Poma. Pilati ha poi ringraziato Infrastrutture Lombarde per la collaborazione. Presenti anche le autorità tra cui l'assessore al Welfare Andrea Caprini, il presidente della Provincia Beniamino Morselli, l'onorevole Annalisa Baroni e il consigliere regionale Alessandra Cappellari.



Soddisfatte e contagiate dal clima di festa anche le istituzioni: «Questo progetto è una chiara rappresentanza del grande lavoro di integrazione tra struttura ospedaliera e territorio – spiegano la Baroni e la Cappellari –. La sanità, così come la sicurezza, è il primo servizio che può tutelare i cittadini in maniera efficace perciò è fondamentale che venga potenziata e aiutata».

Tuttavia, i lavori di riqualificazione non finiscono qui in quanto la ristrutturazione che riguarda i blocchi B e C è ancora in corso. Inoltre, è stata annunciata l'inaugurazione della nuova Terapia Intensiva Neonatale che avrà luogo entro l'anno. Tra i principali obiettivi del nuovo reparto, il miglioramento del comfort dei pazienti, la logistica e l'organizzazione del lavoro. L'ingresso principale ora è al piano terra del blocco C per rendere più facile le attività degli operatori mentre la logistica si basa su norme più rigide sia per quanto riguarda l'igiene, sia per quanto riguarda la sicurezza della strumentazione.

Inoltre, si è aggiunta anche una terza sala endoscopica dedicata prevalentemente all'endoscopia interventistica e alle urgenze. Nella nuova sede, spazio anche ad un ambulatorio per le visite, un'area di osservazione per il monitoraggio post intervento prima della dimissione, l'ufficio del coordinatore infermieristico con annesso locale per la conservazione dei farmaci e la compilazione dei vari documenti, tre studi medici, la segreteria, un'area di lavaggio per gli strumenti e nuovi spogliatoi e servizi igienici maggiormente accessibili per le persone portatrici di handicap. Un altro obiettivo della nuova sede di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva era di restare al passo con i tempi. Missione compiuta, visto che tutti i macchinari sono all'avanguardia e non manca l'alta tecnologia.



Migliorata anche la luminosità dell'ambiente grazie al colore più chiaro delle pareti. Resta invariato il personale: 8 medici, 14 infermieri, 3 operatori socio sanitari, un coordinatore infermieristico e due segretarie.