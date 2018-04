Riciclare le parole, premiate quattro classi

MANTOVA. Parole usate per nuove storie, una sfida all’immaginazione, un esercizio di progettazione, un lavoro di gruppo e di condivisione sul tema del rispetto dell’ambiente. Questa è la terza edizione del concorso “Diventa inventore”, promosso e organizzato da Mantova Ambiente per le scuole elementari e medie della provincia dove i ragazzi dovevano comporre il loro racconto riutilizzando frasi e parole già scritte scatenando la loro fantasia.

I vincitori sono stati, tra i 65 elaborati di quattordici classi aderenti, la 2E della scuola media Virgilio di Castel Goffredo con “L’importante è rialzarsi sempre”; la 4A dell’elementare di Casalromano con “Dovrebbe essere scritto sulla roccia”; la 1A dell’elementare Pomponazzo di Mantova con “E l’uovo? No.... nuovo” e la 1B della media Mameli di Castelbelforte con “La maga reciclosa”.



Le prime due classi sono state premiate con cento libri dedicati all’ambiente, raccolti in un bidone per rifiuti trasformato in libreria, e le altre due con cinquanta libri ciascuna. I ragazzi sono stati premiati da Maurizio Bortolini e Ivana Bertolasi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Mantova Ambiente, presenti assieme ad Annalisa Bettegazzi, assessore all’istruzione di Casalromano e al sindaco di Castelbelforte Massimiliano Gazzani.



Gli elaborati sono stati valutati dalla Bertolasi, Alessandro Riccioni (scrittore, bibliotecario e insegnante), Beppe Chia (designer e insegnante), Silvana Sola (pedagogista, libraia e insegnante) e Lorenzo Monaco (giornalista scientifico, scrittore per ragazzi e presidente di Tecnoscienza).