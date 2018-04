Armi da fuoco contro le nutrie: il Comune dice sì

DOSOLO. Dosolo intende potenziare l’attività di contenimento delle nutrie: alle trappole si aggiungeranno gli operatori abilitati all’abbattimento con armi da fuoco. Nei giorni scorsi, il Comune ha recepito il piano triennale provinciale, e adottato alcune linee guida. «Sull’intero territorio - sottolinea la giunta - la presenza della nutria è divenuta molto consistente. Lo scavo di gallerie, utilizzate come tane e siti di riproduzione, ha provocato l’erosione delle rive dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore e delle arginature del Po, con conseguenti rilevanti rischi idraulici, potenzialmente in grado di mettere in pericolo l’incolumità di persone e cose».



Sinora l’attività di contenimento delle nutrie si svolgeva tramite trappole. All’ecostazione sono installati tre freezer per lo stoccaggio delle carcasse, da smaltire poi tramite incenerimento. Ora la giunta ha dato via libera all’organizzazione di squadre di abbattimento. Poiché si presume che l’aumento del numero di carcasse possa rendere insufficienti i tre congelatori, e troppo onerosi per le casse comunali i costi di smaltimento, l’amministrazione ha recepito il Piano provinciale, che mette a disposizione un po’ di risorse.



I fucili potranno essere utilizzati solo da operatori muniti di porto d’armi uso caccia, in determinate fasce orarie, sotto il coordinamento di un responsabile comunale e nel rispetto di specifiche procedure. Gli operatori abilitati sono cinque; ventidue sono invece gli agricoltori formati e autorizzati allo spiegamento di trappole. (r.n.)