«Lunetta a colori». Riparte il progetto per la nuova periferia

MANTOVA. Pareti come tele bianche e un quartiere che diviene un museo a cielo aperto. Torna, con tutta la forza dei colori e dell’immaginazione di professionisti internazionali di arte urbana, la terza edizione di “without frontiers-Lunetta a colori”. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Caravan SetUp in collaborazione con l’associazione Il Cerchio e le Gocce e il contributo del Comune di Mantova, grazie alla street art continua, anno dopo anno, a cambiare il volto di uno dei quartieri più grigi e asettici di Mantova.



Oggi, 26 aprile, l’arte è tornata ad invadere Lunetta per modificare e trasformare l’aspetto di una delle strutture più impattanti: il palazzo di viale Piemonte. A firmare l’opera di 800 metri quadrati che va a stravolgere quello che può essere considerato l’edificio che funge da porta di ingresso del quartiere è l’artista Joys. I colori scuri della facciata lasceranno posto al blu, al giallo e al verde e a disegni dalle forme geometriche ben precise dalle quali emergerà il nome dell’artista.



E i colori hanno un determinato significato: il verde vuole creare un legame tra l’edificio e la nuova piazza Unione Europea, l’azzurro simboleggia il cielo, il giallo rappresenta la rinascita. E proprio la rinascita è il tema dell’intero progetto Lunetta a colori che punta a dare vita ad una periferia nuova, diversa. Ieri la presentazione dell’iniziativa. Presenti Nicola Martinelli, assessore ai lavori pubblici, Simona Gavioli, curatrice del progetto e l’artista Joys che ha avuto l’occasione di interfacciarsi con due classi di terza e quarta dell'istituto Carlo D’Arco che seguiranno la realizzazione dell’opera guidati dal professore Carlo Benini scattando fotografie e studiando progetti inerenti ad azioni che possano cambiare Lunetta. «È la rivincita di un quartiere - spiega la Gavioli - considerato da tanto tempo marginale. Ad oggi sono 14 le opere d’arte presenti, quella di Joys è la quindicesima. Il 4 maggio termina la prima fase dell’edizione 2018 ma dal 18 al 24 giugno si riprende con altri nomi, altri progetti. In estate le opere saranno venti».