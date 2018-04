Dopo il ko elettorale il Pd cerca a Mantova una nuova direzione

MANTOVA. La batosta del 4 marzo non è stata una semplice sconfitta elettorale, ma uno spartiacque per il Partito democratico. È la considerazione da cui parte la due giorni di dibattito con personalità politiche, della cultura e della comunicazione chiamate dai dem mantovani per cercare di capire in quale direzione il partito nato dalla fusione di Ds e Margherita (discendenti rispettivamente di Pci e Dc) deve muoversi per cambiare. Una riflessione che va oltre (ma non troppo) l’attuale amletico dubbio sull’allearsi o meno con il Movimento Cinque Stelle per formare un governo, che verrà sciolto nella direzione del 3 maggio che anticiperà la due giorni.



L’appuntamento è per venerdì e sabato, nell’auditorium della Cooperativa Speranza (l’ex saponificio di via Rinaldo Mantovano a Borgochiesanuova. Gli ospiti saranno esponenti politici nazionali, sondaggisti, esperti di comunicazione, giornalisti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali.



Dopo un’analisi di come hanno votato gli italiani nella serata di venerdì, la mattinata di sabato sarà dedicata al tema del lavoro che, come precisa una nota della stessa federazione provinciale dei dem «ha rappresentato un punto debole nella capacità del Pd di convincere gli elettori». Il pomeriggio di sabato sarà infine dedicato alla comunicazione politica nell’era del web e dei social network.



«Abbiamo sentito la necessità di fermarci, discutere, valutare. – afferma la segretaria provinciale Antonella Forattini, che il 4 marzo è stata eletta in consiglio regionale – Lo facciamo attraverso un confronto aperto, indirizzato all’ascolto e alla condivisione per capire dove vogliamo portare il nostro partito. È innegabile che il Pd stia attraversando un momento complesso. Ma da una crisi può venire una ricostruzione positiva che ci porti a governare il cambiamento drastico che la società italiana e internazionale sta attraversando».



Il programma. Il 4 maggio, alle 21, l’analisi di come hanno votato gli italiani a seconda della fascia età, dell’area geografica o della professione. Interverranno Maurizio Pessato, presidente di Swg, Lorenzo Pregliasco, co-fondatore e direttore YouTrend, Federico Sarica, direttore della rivista Studio. Introduce Andrea Murari, assessore comunale e membro della segreteria provinciale del Pd. Sabato 5, alle 10, il dibattito Le classi sono sparite. Il tema è quello del lavoro e della disoccupazione.



Intervengono Teresa Bellanova, vice ministro per lo Sviluppo Economico i segretari provinciali dei sindacati confederali Daniele Soffiati, Cgil, Dino Perboni, della Cisl, Paolo Soncini, della Uil. Introduce la responsabile enti locali del Pd Francesca Zaltieri.



Alle 15 il dibattito conclusivo sulla politica ai tempi di Facebook, fake news e via dicendo. Intervengono Francesco Nicodemo, scrittore ed esperto di comunicazione e innovazione digitale, Dino Amenduni, docente di comunicazione politica e responsabile Proformaweb, Martina Carone, social media manager e consulente di comunicazione agenzia Quorum, Pietro Bussolati, segretario Pd metropolitano Milano. Introduce Beatrice Benaglia, segretaria provinciale dei Giovani Democratici.