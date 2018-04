Un dottore per turno: «Guardie mediche: il servizio così soffre»

MANTOVA. La continuità assistenziale (guardia medica) è il servizio attivo durante la notte e i giorni festivi e prefestivi. Di fatto ha il compito di sostituire il medico di famiglia. Non è un servizio di emergenza. «Ma purtroppo la realtà è ben diversa – dice Salvatore Caiazza, referente della continuità assistenziale di Goito – Siamo costretti a lavorare in condizioni difficili. In provincia di Mantova la maggior parte delle postazioni sono con un solo medico. Ciò rende il servizio poco utile per la salute pubblica, in quanto una sola persona non può contemporaneamente intervenire e continuare a ricevere accessi e telefonate. Soprattutto non può effettuare un triage, che è fondamentale ad indirizzare il paziente verso un servizio di emergenza, se dovesse essere necessario. Il rischio è di non essere attenti a sintomi importanti che potrebbero compromettere lo stato di salute del cittadino».



Caiazza, che negli ultimi mesi ha inviato diverse segnalazioni ai suoi superiori dell’Ats Valpadana, spiega che «sarebbero necessari almeno due medici a postazione, a turno, anche per garantire la sicurezza del medico, in particolar modo delle colleghe donne».



A questo proposito, in base alle nuove disposizioni introdotte un paio di mesi fa, negli ambulatori di guardia medica i pazienti potranno accedere esclusivamente previa telefonata gratuita al numero verde 800-533167, con l’operatore che provvederà a registrare i dati anagrafici del richiedente. Un passo in avanti, insomma, è già stato fatto.



«C’è anche un’altra grave criticità – continua Caiazza nella sua analisi di quanto andrebbe migliorato del servizio – che andrebbe risolta e mi riferisco ai Tso. Per legge il trattamento va eseguito alla presenza di due medici, il che vuol dire che se il 118 non può inviarmi un collega per i motivi più svariati, io non sono in condizione di eseguire il trattamento. La conseguenza? Oltre a quella del paziente, viene messa in pericolo l’incolumità delle persone che si trovano vicino a lui. Questi sono i risultati concreti dei tagli alla sanità».



«Ho messo al corrente della situazione il nostro sindacato nella persona del dottor Luigi Barbieri - conclude Caiazza - ma al momento nulla si è mosso. Credo che il tema delle condizioni di lavoro di noi medici debba essere centrale se l’obiettivo del dibattito è garantire la salute dei cittadini».