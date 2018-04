Ceresara, una serata di gala per i debuttanti

CERESARA. Sabato sera San Martino Gusnago, frazione di Ceresara, ha vissuto una fiaba. L’emozione era palpabile, tanti i sorrisi, certo, ma altrettanta la tensione e la voglia di trasmettere sensazioni positive. Una serata che ha visto partecipi 17 coppie di giovani ragazzi, tra i 18 e i 19 anni, pronti a fare il loro debutto in società con il “Ballo dei debuttanti” organizzato all’interno della galleria del quattrocentesco palazzo Secco Pastore. Su un lungo tappeto rosso, emozionati, i giovani hanno fatto il loro ingresso nell’edificio acclamati da amici e familiari. L’evento è a cadenza biennale ed è stato organizzato dall’associazione culturale “Compagnia delle Torri” con il patrocinio del Comune.

«Momenti come questi sono un tuffo nelle storiche grandi serate viennesi, con il valore aggiunto di avere come base il coinvolgimento dei giovani, che hanno provato per mesi - ha commentato il presidente di “Compagnia delle torri”, Cornelio Gambarini - su musiche eseguite dal vivo e tratte dal repertorio classico viennese con arrangiamenti curati dal maestro Paolo Piubeni. Un plauso a questi giovani, nessuno dei quali aveva mai avuto esperienze di ballo o coreografie di gruppo, ma nonostante ciò hanno fatto squadra e si sono messi in gioco per questo particolare evento che porta lustro al territorio». «Con eventi come questo, la realtà si trasforma in un sogno grazie all’associazione e ai moltissimi volontari che lavorano sempre per il territorio», ha aggiunto poi la sindaca, Laura Marsiletti. Dopo alcuni passi di danza e intramezzi musicali, momento di condivisione con la donazione da parte di Avis Ceresara delle rose alle debuttanti, offerte loro dai singoli partner.



