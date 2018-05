CityBin, i residenti: «Occhio ai vandali»

MANTOVA. Comodi, funzionali e per nulla sgradevoli. I residenti del centro storico sembrano apprezzare la rivoluzione CityBin, il nuovo sistema per la raccolta differenziata basato su tessera e riconoscimento elettronico. Ancora presto per una valutazione tecnica sul suo utilizzo, come spiega Mantova Ambiente in una nota, perché «ogni cambiamento necessita di un periodo di rodaggio e attenta osservazione». E proprio con questo spirito, la multiutility sta tenendo monitorata tutta l’area interessata dalla novità, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente in caso di disguidi.



Chi abita da queste parti segnala che il rodaggio sta procedendo con un buon ritmo. «Sono già stati molto utilizzati», racconta una residente di viale Cavour, che i nuovi cassonetti ce li ha proprio di fronte a casa. E spera che il Comune posizionerà presto un paio di telecamere contro gli incivili: «Temo che prima o poi saranno presi di mira dai vandali. E, inoltre, ho paura che le persone si approfitteranno di tanta libertà e smetteranno di fare la differenziata in maniera corretta». Una sbirciata dentro al cassonetto dell’umido conferma, ma solo in parte, la sua tesi: oltre ai sacchetti in carta e mater-bi consentiti dalle regole di Mantova Ambiente, spuntano un paio di vecchi sacchetti marroni. «Per forza – aggiunge una vicina di casa che sta provando per la prima volta il nuovo sistema – perché molti si saranno trovati, come me, senza sacchetti biodegradabili in casa». I controlli di Mantova Ambiente promuovono, in realtà, i cittadini: «Le 19 postazioni sono state già svuotate dagli operatori e a una prima osservazione i materiali conferiti sembrano selezionati correttamente».



Tra i problemi segnalati dai residenti c’è anche il tentativo maldestro dei turisti di inserire i propri rifiuti nei CityBin. «Basterebbe mettere qualche cestino in più» brontola una signora in via Accademia. Problemi tutto sommato di poco conto, se si considera che il nuovo sistema sostituisce parte della raccolta porta a porta e toglie dai marciapiedi un gran numero di sacchetti con la spazzatura.



Il numero verde di Mantova Ambiente per ulteriori informazioni è 800 473165. Web: www.mantovaambiente.it oppure www.comune.mantova.gov.it. Per la carta e l’indifferenziato resta il ritiro porta a porta in vigore in zona A. Per la carta il giorno di esposizione per il ritiro resta il venerdì dalle 7 alle 9. Per il secco indifferenziato resta il lunedì dalle 7 alle 9.(s.pin.)