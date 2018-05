Nonnismo al campo. Un giovane migrante in ospedale

MANTOVA. Ospite della comunità che ospita giovani migranti a Formigosa, era andato al campetto per una partita di pallone. Una delle tante attività che la cooperativa Alce Nero organizza per i ragazzi ospiti che sono in attesa di asilo politico, quasi tutti minorenni. Nelle squadre c’erano diversi migranti, come lui, ma anche alcuni giovani della zona. Ad inizio partita, in modo molto informale ma anche, evidentemente, perentorio, è stato decisa una “punizione” per gli sconfitti: una lunga serie di odiose flessioni. Al giovane, bangladese, diciott’anni tra qualche mese, è andata male e la sua squadra ha perso la partita. Quando è stato il momento di sottoporsi allo scotto, il ragazzo non ne ha voluto sapere e si è rifiutato di fare le flessioni richieste a gran voce dai vincitori.



Non aveva preso troppo sul serio la richiesta e, comunque, dev’essergli sembrata una punizione eccessiva. Ha incrociato le braccia con un secco no. Ma uno dei giocatori dell’altra squadra, un uomo di origine romena che era lì con il figlio, non ha preso bene il rifiuto, e ha cominciato a insultarlo. Prima parolacce e grida, poi dalle parole è passato alle minacce e poi ai fatti. Ha preso il giovane per il collo e l’ha sbattuto a terra facendogli lo sgambetto.



Gli altri ragazzi sono intervenuti, hanno chiamato i responsabili della cooperativa che hanno sporto denuncia ai carabinieri. Il giovane è stato portato al Pronto soccorso, medicato e dimesso con una prognosi di una settimana. Lesioni non gravi, almeno non quanto la gravità dell’aggressione da parte di un adulto.



L’episodio è avvenuto nell’area comune all’interno di un complesso di cinque palazzine, due delle quali sono gestite dalla cooperativa Alce Nero per l’accoglienza dei giovani migranti, per i quali vengono organizzate attività con le parrocchie e con associazioni sportive e di volontariato per favorire l’integrazione.



L’aggressore, un uomo di 45 anni, vive in un appartamento di una delle altre tre palazzine con i tre figli. Negli ultimi mesi aveva già dato problemi a causa del suo cane, un Labrador, che aveva morsicato i ragazzi in più di un’occasione, tanto da indurre i responsabili della coop a inoltrare una segnalazione a polizia locale e Asl.



L’altro giorno è stato lui a perdere la testa.(r.c.)



