Nuove tecnologie in radiologia all'ospedale Montecchi

SUZZARA. Si è conclusa la prima fase del progetto di riqualificazione del servizio di diagnostica radiologica dell’ospedale Montecchi che ha previsto l’introduzione di due nuovi apparecchi radiologici portatili e l’attivazione di un nuovo apparecchio telecomandato. Il progetto si compone di due fasi: a seguito di questa prima appena conclusa, entro il mese di giugno è prevista l’installazione di una nuova diagnostica ossea.



Queste apparecchiature sono dotate di tecnologia Direct Radiology (DR) che, a differenza dei sistemi di radiologia computerizzata, permettono l’acquisizione diretta di immagini diagnostiche in formato digitale, ottimizzando la produttività della sala radiologica. Si tratta di una tecnologia che consente una visualizzazione immediata dell’esame, una riduzione dei tempi d’esecuzione e quindi una minore attesa per il paziente. A questi vantaggi si aggiunge una riduzione della dose radiante cui sono esposti i pazienti.



Con queste nuove installazione la radiologia di Suzzara diventerà al 100% DR, un passo ulteriore a seguito della sostituzione, avvenuta nel 2017, delle apparecchiature per la mammografia e l’ortopantomografia.



«Oltre all’introduzione di nuovi macchinari e di strumentazioni diagnostiche avanzate - afferma Paolo Tassinari, amministratore delegato del Montecchi - il rinnovamento del servizio di diagnostica radiologica prevede la ristrutturazione dei locali e degli ambienti dell’ospedale. Si tratta di un’importante iniziativa presa per garantire l’efficacia e la funzionalità h24 e 7 giorni su 7 della struttura. L’investimento è stato fatto con un’ottica di lungo periodo per garantire un valore ed un servizio durevoli al territorio». L’ospedale di Suzzara dispone di 130 posti letto (30 dei quali destinati a riabilitazione funzionale) ed è accreditata con il servizio sanitario nazionale sia per le prestazioni di ricovero e cura sia per le prestazioni ambulatoriali. L’ospedale è punto di riferimento per servizi e prestazioni sanitarie per i bisogni della popolazione di un ampio bacino territoriale collocato fra tre province di Mantova, Reggio Emilia e Modena. Nel corso del 2017 gli esami di radiologia effettuati sono stati oltre 54.500 di cui circa 10.800 ecografie, circa 3.100 risonanze magnetiche e oltre 4.500 Tac. Da novembre 2004 la gestione è affidata a ospedale di Suzzara S.p.a, società controllata da Kos che offre ai propri clienti servizi sanitari e di assistenza alla persona con professionalità e umanità, nelle aree delle malattie croniche e nella riabilitazione, nei servizi avanzati di diagnostica e terapia ad alta tecnologia e nei servizi per acuti. Si tratta di una sperimentazione pubblico-privata che prevede, da qui al 2022, la completa gestione del complesso ospedaliero nonché la sua ristrutturazione e messa a norma.