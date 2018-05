«Ospedale di più regioni»: il Veneto sostiene Pieve

SCHIVENOGLIA. Lo sport è una grande risorsa in grado di svolgere molte funzioni: ludica, culturale, sanitaria, sociale, etica e spirituale. Ma sulla strada verso il successo entra a gamba tesa la tentazione del doping, che oggi assume connotati molto complessi.



Ecco il vasto tema affrontato ieri 5 maggio a Schivenoglia con il quinto convegno annuale organizzato da Fondazione Amici della chiesa parrocchiale e Comune insieme alle associazioni locali. Coordinatore dell’evento padre Augusto Chendi, sotto-segretario emerito al Dicastero Vaticano per il servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Chendi, nel dare la parola all’assessore alla sanità della Regione Veneto, Luca Coletto, lo ha incalzato riguardo al progetto di far diventare interregionale l’ospedale di Pieve di Coriano.



«Intendo riproporre la questione all’assessore riconfermato della Lombardia – ha risposto Coletto - In questa vasta area di confine tra regioni c’è una zona d’ombra dal punto di vista dei servizi. Ci batteremo per aumentarli, ma il problema è che il fondo sanitario italiano è uno dei più bassi in Europa. Il progetto dell’ospedale interregionale di Pieve è una grande novità, un obiettivo da perseguire».



Dopo il saluto del sindaco Katia Stolfinati e del dottor Francesco Cobello, direttore degli ospedali veronesi, le testimonianze di persone che hanno legato la vita allo sport: Emanuele Zanini, già allenatore delle nazionali slovacca e turca, arrivato dalla Polonia; Enrico Rossi, avviato alla carriera nel calcio dal Parma verso la serie A quando un problema di salute lo ha costretto a rinunciare; Bruno Ruggenini, protagonista del ciclismo dilettanti dal 1964 al 1975; Luciano Comini, fondatore a Mantova della Scuola di Nordic Walking; Paolo Pollastri, coordinatore podisti della bassa.



Il professor Stefano Quaglia ha poi spiegato come dovrebbe essere la formazione allo sport. «Nell’ora di ginnastica a scuola, metti la polpa attorno allo scheletro delle altre discipline! L’antitesi corpo-mente è falsa, infatti alla vittoria si arriva se la persona ha la solidità per reggere la sfida».



I benefici dell’attività fisica sulla salute e nella lotta contro le malattie sono stati illustrati dal dottor Mariano Bertaiola dell’Univesrità di Verona, e confermati da Alberto Fontana che tiene un corso di attività fisica a Schivenoglia. Sulla vasta problematica del doping e delle dipendenze, il professor Cristiano Chiamulera ha riferito di casi come le bustine di nicotina per uso sublinguale, di cui negli sport invernali si fa largo uso, o le capsule di caffeina. «Il doping è la cultura di usare sostanze per migliorare le prestazioni, ma la situazione oggi è molto complessa, sia per gli usi diversi e abbinati, sia perché il soggetto non è più identificabile con categorie standard».



In chiusura le conclusioni di Padre Augusto Chendi sullo sport come ‘scuola di vita’ e nel pomeriggio la camminata organizzata dal G.S. Gennari.