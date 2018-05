Peculato, due anni al tabaccaio

MARMIROLO. Un cliente è entrato nella sua tabaccheria e ha ordinato marche da bollo per 15mila euro di cambiali. Facendo un calcolo percentuale, il valore corrispondente a quella somma in marche avrebbe dovuto essere di poco superiore ai duecento euro, che il commerciante avrebbe poi dovuto versare all’erario. Ma non è andata così, perché l’esercente ha invece emesso 15mila euro di marche da bollo che, rifacendo lo stesso calcolo percentuale, sarebbero state il corrispettivo di oltre un milione di euro in cambiali.

Quando si è accorto dell’errore era ormai troppo tardi. E quando l’Agenzia delle Entrate gli ha chiesto il versamento di quella somma il commerciante non è stato in grado di farlo. Da qui la denuncia e il successivo rinvio a giudizio per peculato. Il processo a carico di C. D. G., di Marmirolo, si è concluso ieri mattina con la condanna a due anni di reclusione contro i tre anni e sei mesi chiesti dal pubblico ministero Giacomo Pestelli.

L’avvocato difensore Paolo Stanghellini ha cercato di convincere i giudici che si è trattato di un errore e che quei quindicimila euro il commerciante non li aveva mai incassati. Ieri mattina, prima della sentenza ha testimoniato una funzionaria dell’Agenzia delle Entrate che ha spiegato come avvengono questi tipi di pagamento che non subito visibili sul portale dell’Agenzia. L’avvocato ora aspetterà le motivazioni della sentenza per ricorrere in appello.