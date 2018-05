Inquinamento della Freddi. La difesa: solo una pozzanghera

MANTOVA. Colorificio Freddi, ultimo atto. Oggi si conclude il primo dei processi per inquinamento a carico dei vertici dell’azienda. Un procedimento penale che vede sul banco degli imputati il presidente Romano Freddi - morto nell’agosto scorso e Franco Bondi, vice presidente del cda e amministratore delegato in materia di attuazione delle norme in materia ambientale.



L’accusa è sostenuta dal pubblico ministero Silvia Bertuzzi. Parte civile il Comune di Mantova, rappresentato dall’avvocato Sara Magotti che mira ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, causati dall'impresa che si trova nell'area Sin (sito di interesse nazionale) del petrolchimico.

Freddi e Bondi devono rispondere della violazione di alcuni articoli del decreto legislativo 152 del 2006. Quattro i capi di imputazione: omessa bonifica dell’area nel cui sottosuolo risultano essere presenti, a contatto con la falda, dei solventi clorurati; rilascio di inquinanti nel canale San Giorgio, abbandono di rifiuti sulle sponde dello stesso canale e il loro mancato smaltimento.

Nella giornata di ieri sono scesi in campo i testimoni della difesa. Primo fra tutti il perito incaricato di vagliare i risultati delle analisi eseguite sull’area del colorificio. Secondo l’esperto i carotaggi effettuati sul terreno (appena due) sono stati insufficiente a stabilire l’origine dell’inquinamento che potrebbe provenire da altri siti. L’avvocato della difesa ha definito “pozzanghera” il deposito di solventi rinvenuto nel sottosuolo.

Il responsabile del reparto solventi inoltre, che lavora in ditta dal 1998, non ha mai sentito parlare di cisterne sotterrate contenenti solventi. Per quanto riguarda il canale San Giorgio l’inquinamento, sempre secondo la difesa, sarebbe rappresentato da un fusto vuoto e da un pezzo di vetrofibra in cemento.