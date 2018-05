Inquinamento e mancata bonifica, il giudice punisce il Colorificio Freddi

MANTOVA. Due anni e otto mesi e 55mila euro di ammenda: è questa la condanna complessiva inflitta dal giudice Ivano Brigantini a Franco Bondi, vice presidente del cda e amministratore delegato in materia di attuazione delle norme ambientali del Colorificio Freddi di Mantova.



Il giudice ha anche disposto la liquidazione delle provvisionali, quale anticipo dei risarcimenti dovuti per il danno causato alle parti civili. Le somme sono state così ripartite: un milione di euro al ministero dell’ambiente, 50mila euro al comune di Mantova e 50mila alla Provincia.



Le richieste delle parti civili erano state molto più consistenti. Il Comune, rappresentato dall’avvocato Sara Magotti, aveva chiesto 35mila euro per il danno patrimoniale, 90mila per quello ambientale e 30mila per l’immagine. La Provincia, per il tramite dell’avvocato Eloisa Persegati, aveva chiesto invece 30mila euro per il danno patrimoniale, 100mila per quello ambientale e 50mila per il danno d’immagine.



E veniamo alle richieste del pubblico ministero Silvia Bertuzzi in relazione a ognuno dei singoli capi d’imputazione. Due anni e 50mila euro di ammenda per inquinamento delle acque del sottosuolo, con la sospensione della pena subordinata al rispetto delle prescrizioni. Già prescritto, invece, l’abbandono dei rifiuti nel canala San Giorgio. Due anni e quattro mesi,invece, più 50mila euro di ammenda per il rilascio di inquinanti nel canale San Giorgio e l’omessa bonifica dell’area.



La motivazione della sentenza sarà depositata entro novanta giorni. Solo a quel punto la difesa, rappresentata da Paolo Orecchia, che oggi (11 maggio) ha chiesto l’assoluzione per tutti i capi d’imputazione, deciderà se per l’appello. Omessa bonifica e inquinamento ambientale sono i capi d’imputazione di un secondo processo che riguarda sempre il colorificio Freddi e che vede sul banco degli imputati ancora una volta i vertici dell’azienda, vale a dire Franco Bondi e Renzo Lui.



Secondo un recente report dell’Arpa i campioni d’acqua prelevati all’interno dello stabilimento presentano elevate concentrazioni, in particolare di composti clorurati, composti organici aromatici e idrocarburi. La prima udienza è stata fissata per il 14 marzo prossimo.