Raid notturno in palestra: rubato anche il defibrillatore

Sono penetrati all’interno della palestra e si sono impadroniti di tutto quello che hanno trovato sulla loro strada: un computer portatile, un lettore di banconote, il contenuto delle macchinette per il ristoro e persino un defibrillatore.



Il colpo è stato messo a segno venerdì notte alla palestra “Benessere” di via Lama a Pegognaga, una struttura molto frequentata.



I ladri sono entrati in azione favoriti dall’oscurità, dopo aver forzato una porta sul retro. Una volta dentro si sono messi al lavoro. L’impressione è che sapessero già come muoversi. Probabilmente conoscevano l’ambiente e i possibili sistemi di sicurezza.



Il furto è stato immediatamente denunciato ai carabinieri che hanno effettuato un primo sopralluogo, alla ricerca di indizi che potessero condurli a smascherare i criminali.



Ma il danno più consistente arrecato dai ladri è il furto del defibrillatore, uno strumento salvavita, che per una palestra è fondamentale avere a disposizione.



Il defibrillatore è un apparecchio salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare una scarica elettrica al cuore qualora sia necessario. L’erogazione di uno shock elettrico serve per azzerare il battito cardiaco e, successivamente, ristabilirne il ritmo.



Il valore della refurtiva è di oltre tremila euro. I carabinieri stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere installate nelle vicinanze della palestra.(gol)